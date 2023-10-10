 طوفان الأقصى.. الدنمارك توقف مساعداتها لفلسطين في مجال التنمية - بوابة الشروق
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طوفان الأقصى.. الدنمارك توقف مساعداتها لفلسطين في مجال التنمية


نشر في: الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 - 2:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 - 2:37 م

أفادت وكالة Ritzau بأن الحكومة الدنماركية قررت تعليق كل مساعدتها للسلطة الوطنية الفلسطينية في مجال التنمية والتطوير.

ونقلت الوكالة ذلك عن وزير التعاون الإنمائي وسياسة المناخ العالمية في الدنمارك دان يورجنسن، بحسب موقع "روسيا اليوم".

ووفقا له، تم اتخاذ القرار بعد اجتماع للأحزاب المشاركة في حكومة الدنمارك صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت الوكالة، إنه في الوقت نفسه، بدأ العمل في مجال وضع دراسة تفصيلية للدعم المقدم لفلسطين، لضمان عدم استخدام الأموال الدنماركية لدعم الهجمات على إسرائيل.

السبت الماضي، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.


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