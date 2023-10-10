وافق قادة الأحزاب المشاركة في الإئتلاف الحكومي في إسرائيل على تشكيل حكومة طوارئ مع المعارضة، وفقا لما قاله متحدث باسم حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث إنه بموجب ذلك منح نتنياهو تفويضا بالتصرف تبعا لذلك بعد القرار الذي تم اتخاذه بالإجماع في اجتماع الائتلاف.

وعرض نتنياهو يوم السبت على زعيمي المعارضة في الكنيست، يائير لابيد وبيني جانتس، عضوية في حكومة طوارئ، وقد جرت محادثات مغلقة بشأن اتفاقية على مدار الأيام الأخيرة. وأشار لابيد بالفعل إلى استعداده لتشكيل ائتلاف لإدارة "العملية الصعبة والمعقدة التي تنتظرنا".

وينظر إلى تشكيل ائتلاف موسع في إسرائيل على أنه ضروري لاتخاذ وتنفيذ قرارات عسكرية وسياسية بعيدة المدى في الأيام المقبلة.