منظمة الصحة العالمية تطالب بفتح ممر إنساني إلى قطاع غزة لتوفير الإمدادات الطبية

طالبت منظمة الصحة العالمية، اليوم، بفتح ممر إنساني إلى قطاع غزة المحاصر لإدخال الدواء، في وقت يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المتواصل على القطاع، لليوم الرابع على التوالي، مخلفا مئات الشهداء وآلاف المصابين، ودمارا غير مسبوق في البنية التحتية والمباني السكنية.

وقال طارق ياساريفيتش الناطق باسم منظمة الصحة العالمية خلال إحاطة صحفية من جنيف، نقلتها وكالة الأنباء القطرية "قنا": "إن فتح ممر إنساني أمر ضروري لتوفير الإمدادات الطبية الأساسية للسكان"، ذاكرا أن المنظمة تجري محادثات مع مختلف الشركاء في محاولة لإيجاد طريقة لإدخال المساعدات الطبية إلى قطاع غزة.

ولفتت المنظمة إلى نفاد الإمدادات الطبية التي كانت مخزنة في غزة، مؤكدة أن 13 هجوما وقع على مرافق صحية في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع يوم السبت الماضي.

وكان تيدروس أدهانوم جيبرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قد بحث أمس الاثنين، خلال اجتماع إقليمي للمنظمة إمكانية نقل سلع أساسية من أجل تقديم الرعاية الصحية وضمان سير عمل المستشفيات بشكل سليم.

يذكر أن حصيلة الشهداء في عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل في قطاع غزة والضفة الغربية، والمتواصل منذ يوم السبت الماضي، بلغت 788 شهيدا ونحو 4100 جريح، في وقت حذرت فيه وزارة الصحة الفلسطينية من أن اشتداد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يزيد المشهد الصحي تعقيدا في ظل ما تعانيه المستشفيات أصلا من عجز كبير في الكهرباء والأدوية والوقود جراء الحصار المفروض على القطاع.