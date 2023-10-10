 الخميس.. واقعية محمد خان عنوان لصالون كلام في السيما بمركز الهناجر - بوابة الشروق
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الخميس.. واقعية محمد خان عنوان لصالون كلام في السيما بمركز الهناجر


نشر في: الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 - 3:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 - 3:35 م

تستضيف سينما الهناجر بساحة دار أوبرا القاهرة، في السابعة مساء غد الخميس، حلقة جديدة من صالون "كلام فالسيما" مع المخرج أشرف فايق.

يقام هذا الشهر تحت عنوان "سينما محمد خان وواقعه السينمائي الخاص به وحده"، وينتقل الصالون إلى مركز الحرية بالإسكندرية في السابعة مساء الخميس 19 أكتوبر الجاري.

يقام صالون "كلام فالسيما" ضمن البرنامج الثقافي الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية في المواقع التابعة لة، وتستضيفه سينما الهناجر في الخميس الثاني من كل شهر، وينتقل إلى مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية في الخميس الثالث من الشهر.


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