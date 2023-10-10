 طوفان الأقصى.. الأمم المتحدة: حصار غزة الكامل محظور بموجب القانون الدولي - بوابة الشروق
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طوفان الأقصى.. الأمم المتحدة: حصار غزة الكامل محظور بموجب القانون الدولي

وكالات
نشر في: الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 - 8:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 - 8:02 م

أكدت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، أن الحصار الكامل لقطاع غزة، محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان صحفي، إنه يجب احترام كرامة الناس وحياتهم، في إشارة إلى التدهور الخطير في الأوضاع الميدانية، بسبب العدوان المتواصل والشامل على قطاع غزة منذ أربعة أيام.

وأضاف أن «الحصار يهدد بتفاقم الوضع الحقوقي والإنساني المتردي في غزة بشكل خطير، بما في ذلك قدرة المرافق الطبية على العمل، خصوصًا في ضوء الأعداد المتزايدة من الجرحى».

وأكد أن فرض حصار يعرض حياة المدنيين للخطر، من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء، محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.

يُذكر أن سلطات الاحتلال فرضت حصارًا مطبقًا على قطاع غزة، وقطعت إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء، الأمر الذي أثار المخاوف من تفاقم الوضع الإنساني المتردي.


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