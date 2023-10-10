وزير خارجية أمريكا يؤكد لنظيره الإسرائيلي هاتفيا بذل جهود لتحرير الرهائن

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لنظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، مجددا، أن واشنطن تبذل الجهود "لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن بشكل فوري".

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه بلينكن صباح، اليوم الثلاثاء، مع كوهين ناقش الوزيران خلاله تطورات حرب غزة، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عبر موقعها الإلكتروني، نقلا عن بيان لوزارة الخارجية.

وقالت الصحيفة إن البيان الأمريكي لم يكشف سوى القليل من المعلومات الجديدة، لكنه أوضح أن الوزيرين بحثا "دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في دفاعها عن نفسها ضد هجمات حماس الإرهابية".

كما أجرى بلينكن، بحسب البيان، اتصالا هاتفيا مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، وقد أكد الاثنان خلاله "إدانتهما لهجمات حماس الإرهابية على إسرائيل".

ودعا بلينكن إلى وقف فوري لهذه الهجمات وإطلاق سراح جميع الرهائن.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن "رحب بالمشاركة الفرنسية المستمرة إلى جانب الحلفاء والشركاء الأوروبيين الآخرين نحو تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في إنهاء عنف حماس".