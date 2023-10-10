الأونروا: نزوح أكثر من 187 ألف فلسطيني بسبب العدوان الإسرائيلي

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، نزوح أكثر من 187 ألف فلسطيني، إلى 83 مدرسة ومأوى تابع لها في قطاع غزة.

وذكر بيان صادر من الوكالة، أنه من المرجح أن تزداد الأعداد مع استمرار القصف العنيف والغارات الجوية بما في ذلك على المناطق المدنية.

وأشار البيان إلى تزايد أعداد النازحين الباحثين عن مأوى في مدارس الأونروا، مع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة.

ولفتت إلى صعوبة الظروف في بعض الملاجئ التي تعاني من اكتظاظ، ومحدودية توافر المياه الصالحة للشرب، موضحة أن المدارس جميعها ليست مخصصة كملاجئ للطوارئ، وبالتالي فهي غير معدة لاستقبال النازحين داخليا.

وأكدت "الاونروا"، بذل كل جهد ممكن لتوفير الخدمات الأساسية للنازحين داخليا، وأنها بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي، وزعت الخبز على النازحين في الملاجئ.

وأوضحت أن 18 منشأة تابعة للأونروا، تضررت منذ 7 أكتوبر، بالإضافة إلى تعرض مكتب الأونروا في إقليم غزة، حيث يتواجد داخله موظفون محليون ودوليون، لأضرار جانبية جراء الغارات الجوية في منطقة الرمال وسط مدينة غزة.

وأشارت إلى أن مدارس "الأونروا" في مختلف أنحاء قطاع غزة، لاتزال مغلقة.