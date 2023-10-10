زعيم المعارضة الألمانية يطالب الحكومة بتمكين الرعايا الألمان من مغادرة إسرائيل

طالب زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس الحكومة بالعمل على سرعة تمكين الرعايا الألمان الموجودين في إسرائيل والراغبين في مغادرتها بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس، من مغادرة البلاد.

يذكر أن ميرتس يترأس الحزب المسيحي الديمقراطي، أكبر حزب معارض في البلاد، كما أنه يترأس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الذي يجمع بين الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.

وقبل جلسة لنواب الحزبين، قال ميرتس اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الألمانية يجب عليها أن تتيح "العودة إلى ألمانيا بالنسبة للمواطنين الألمان الراغبين في مغادرة البلاد على سبيل المثال الفصول المدرسية والمجموعات الشبابية وغيرها والذين لا يزالون في إسرائيل".

من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية الألمانية في تلك الأثناء أن مركز التعامل مع الأزمات التابع لها يجري اتصالات حثيثة مع شركات طيران لتوسيع نطاق قدرات الطيران.

كما تجري وزارة الخارجية اتصالات وثيقة مع 17 مجموعة من مجموعات الشباب مشيرة إلى أن أربعا من هذه المجموعات غادرت إسرائيل بالفعل حتى الآن ومن المنتظر أن تغادر مجموعات أخرى اليوم.

وقال رئيس المجموعة البرلمانية لنواب الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الكسندر دروبينت، إنه إذا تعذرت العودة بالطائرات المجدولة فعلى الحكومة أن توفر طائرات حكومية، وتابع:" هناك دول أخرى أوضحت في الأيام الماضية أن بإمكانها تنظيم هذا الأمر".

وطالب دوربينت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك "بأن تعمل على ألا يضطر المواطنون الألمان في إسرائيل إلى الاستمرار في التأرجح في حالة من عدم اليقين".

وطالب ميرتس بفعل كل ما يلزم من أجل منع تمويل المنظمات القريبة من حماس "التي تعرب في ألمانيا دون أي قيود تماما عن دعمها لهذه الهجمات وفرحتها بها"، كما طالب بإجراء مراجعة نقدية لكل التدفقات المالية التي تصل إلى هذه المنظمات.