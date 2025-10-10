مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بالاسماعيلية

أدى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، صلاة الجمعة بمسجد أبي بكر الصديق، بمحافظة الإسماعيلية، بحضور محافظ الإسماعيلية، وعدد من الوزراء والقيادات السياسية والدينية، وذلك في إطار احتفالات محافظة الإسماعيلية بعِيدها القومي.

وألقى خطبة الجمعة، الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، بعنوان "صحح مفاهيمك"، تناول فيها أهمية تصحيح المفاهيم المغلوطة في حياة الأفراد والمجتمعات، مشيرًا إلى أن الوعي الصحيح هو الركيزة الأساسية لبناء الإنسان والوطن، وأن من واجب الجميع الإسهام في ترسيخ المفاهيم السليمة التي تُعزز القيم الأخلاقية وتُسهم في نهضة المجتمع.

وأكد مفتي الجمهورية أن مشاركة دار الإفتاء المصرية في احتفالات العيد القومي لمحافظة الإسماعيلية تعكس حرص دار الإفتاء المصرية على التفاعل مع أبناء الوطن في مناسباتهم الوطنية، وتأكيد دور المؤسسات الدينية في دعم قيم الانتماء والولاء، وتعزيز روح الوحدة والتكاتف بين أبناء الشعب المصري، مشددًا على أن الأعياد القومية تمثل محطات مضيئة في تاريخ الوطن، وتُجسّد ما بذله أبناؤه من تضحيات من أجل رفعته وتقدمه.

كما زار المفتي ديوان عام محافظة الإسماعيلية، حيث كان في استقباله اللواء طيار أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدًا خلال اللقاء أهمية استمرار التعاون بين مؤسسات الدولة في نشر الفكر الوسطي الرشيد، وتحصين المجتمع ضد الأفكار المنحرفة، وغرس القيم الدينية والإنسانية التي تدعو إلى الرحمة والتعايش، ودعم المبادرات الوطنية التي تهدف إلى رفع الوعي الفكري والديني لدى المواطنين.

من جانبه، رحّب اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، بمفتي الجمهورية، معربًا عن تقديره العميق للدور الريادي الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية في تعزيز الوعي الديني وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر قيم التسامح والاعتدال، مشيرًا إلى أن حضور فضيلة المفتي في هذه المناسبة الوطنية يُعد دعمًا كبيرًا لأبناء المحافظة، ويؤكد وحدة الصف وتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة في خدمة الوطن والمواطن.

وأهدى محافظ الإسماعيلية، درع المحافظة إلى مفتي الجمهورية؛ تقديرًا لدوره البارز وجهوده المخلصة في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز القيم الوطنية والإنسانية، وإسهاماته المتميزة في خدمة الدعوة الإسلامية ومواجهة الفكر المتطرف، مؤكدًا أن هذا التكريم يعكس مكانته الرفيعة وتقدير أبناء المحافظة لعطائه العلمي والدعوي الذي يجسد روح الاعتدال والوسطية.

وحضر الصلاة، مل من: الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، واللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والأستاذ أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والفريق أشرف عطوة نائب رئيس هيئة قناة السويس، واللواء محمد عامر، مدير أمن الإسماعيلية، و العميد أركان حرب محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة.