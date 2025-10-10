1000 سائح يحلقون في سماء الأقصر عبر 43 رحلة بالون طائر

شهدت سماء البر الغربي بمحافظة الأقصر، صباح اليوم الجمعة، تحليق 43 رحلة بالون طائر، أقلّت على متنها نحو ألف سائح من مختلف الجنسيات، في تجربة استثنائية لمشاهدة المعالم الأثرية والمعابد المصرية القديمة والطبيعة الخلابة على ضفتي نهر النيل من ارتفاعات شاهقة.

وأوضح مصدر مسؤول باتحاد شركات البالون الطائر في الأقصر، لـ"الشروق"، أن الرحلات انطلقت من منطقة القرنة في البر الغربي، بمشاركة أفواج سياحية من دول متعددة، من بينهم زوار قدموا من مدينة الغردقة في رحلات يومية.

وأشار إلى أن الأجواء اتسمت بالبهجة والحماس بين السياح الذين أعربوا عن انبهارهم بجمال المشهد من الأعلى.

وأضاف المصدر أن جميع الرحلات التزمت بتعليمات السلامة والإجراءات الوقائية، والتي شملت تعقيم البالونات قبل الإقلاع، وقياس درجات الحرارة، واستخدام المطهرات والكمامات، إلى جانب الالتزام بعدد الركاب المحدد من قِبل سلطات الطيران المدني، واحترام الحدود الجغرافية المسموح بها للتحليق.