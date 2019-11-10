 مصرع شخصين وإصابة العشرات في بنجلاديش جراء إعصار «بلبل» - بوابة الشروق
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مصرع شخصين وإصابة العشرات في بنجلاديش جراء إعصار «بلبل»

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 10:30 ص | آخر تحديث : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 10:30 ص

لقى شخصان مصرعهما وأصيب العشرات؛ جراء إعصار (بلبل) الذي ضرب بنجلاديش، وتسبب في دمار عدد كبير من المنازل.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، أن عمليات الإخلاء التي نفذتها السلطات أنقذت المئات، موضحة أن قرابة مليوني شخص من 13 ضاحية ساحلية بالبلاد نقلوا إلى 5 آلاف و558 ملجئا ليلا، فيما وصلت سرعة الرياح إلى 120 كيلو مترا في الساعة، وغمر عدد من المناطق الساحلية.

وتابعت الشبكة أن 1200 سائح تقريبا تقطعت بهم السبل في جزيرة (سانت مارين) في مقاطعة (كوكس بازار).

يشار إلى أن موسم الأعاصير في خليج البنغال يستمر عادة من أبريل إلى ديسمبر.


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