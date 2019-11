في 8 نوفمبر 2016 ذهب الأمريكيون لمراكز التصويت لاختيار رئيسهم من بين وزيرة خارجية سابقة وصاحبة خبرة كبيرة بالعمل السياسي، ورجل أعمال قدم نفسه كصاحب رؤية للتغيير وإعادة أميركا عظيمة مرة أخرى، كان هذا ملخص الصراع بين هيلاري كلينتون و دونالد ترامب في سباق الرئاسة الأمريكي، ورجحت أغلب الآراء كفة كلينتون للفوز، ولكن مع صباح الأربعاء 9 نوفمبر أعلن المجمع الانتخابي بالولايات المتحدة فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بمنصب الرئيس الـ 45 في تاريخ الولايات المتحدة.

من الأمور التي ربطت ترامب بالأمريكيين قبل أن يصبح رئيسًا لهم، هو ظهوره كضيف شرف في المسلسلات التلفيزيونية، فحل ترامب ضيفًا لأحد حلقات المسلسل الكوميدي "سبين سيتي" التي عُرضت سنة 1998، بشخصية رجل الأعمال المغرور، فالحلقة التي درات فكرتها عن عمدة نيويورك الذي يريد نصيحة لكتابة مذكراته، يقدم ترامب له النصيحة بشكل متعجرف فيخبره بأن الأمر ليس صعبًا وأنه انتهى من كتابه 9 فصول من كتاب "فن العودة" في ليلة واحدة!

كتاب "فن العودة" هو أحد مؤلفات دونالد ترامب، وهو ضمن سلسلة من المؤلفات كتبها ترامب بعيدًا عن السياسية، فهي خلاصة لتجاربه الشخصية التي تعلم منها، وأراد أن ينقلها لمتابعيه من القراء.

وفي ذكرى إعلانه رئيسًا للولايات المتحدة، نستعرض أبرز مؤلفات دونالد ترامب:

1-How to Get Rich

قبل يوم من عيد الميلاد، وبالتحديد في 24 ديسمر2004، أعلن ترامب عن تواجد روشتته للثراء في الأسواق وذلك من خلال كتابه " How to Get Rich"، الذي قدم من خلال تجاربه الخاصة نصائح لرجال الأعمال وأي مواطن يسعي لتكوين ثروة.

ومن أهم النصائح التي تناولها الكتاب: اجعل الموظفين يشعرون بالمسؤولية عن نجاح العمل مقدمًا، تعرف على موظفيك لفهم كيفية إدارتهم بشكل مناسب، كن عنيدًا !فأنت لا تصنع لعبة كلاسيكية بين عشية وضحاها.

2- think like a champion

يستثير ترامب حماس وشغف متابعيه بأهمية النجاح من خلال كتابه "فكر كأنك بطل" الذي نشر في 2009 ، وينتمي الكتاب لفئة التنمية الذاتية، وجمع ترامب ما نشر له من مقالات في الصحافة الأمريكية في هذا الكتاب، والتي عرض فيها وجهة نظره وفلسفته تجاه عدد من المشكلات الحياتية، ومن أهم مقالات الكتاب مقال بعنوان "اسبح ضد التيار" والذي بالفعل عبر عنه ترامب حينما وصل لمنصب رئيس الولايات المتحدة في طريقة اتخاذ قراراته والتي جاءت مختلفة تمامًا عن أسلافه !

3- Think Like a Billionaire

بصفته أحد أباطرة الاستثمارات العقارية بالولايات المتحدة، يقدم دونالد ترامب في كتابه "Think Like a Billionaire" نصائحه المهمة حول الاستثمار في العقارات بوصفه خبير بهذا الشأن، ويقدم لقرائه الخطوات بداية من التعامل مع الوسطاء تقييم قيمة الممتلكات وشراء وبيع وتأمين الرهن العقاري.

ويوضح كيفية خفض التكاليف، وتحديد مقدار المخاطرة التي تتحملها في استثماراتك، وتقسيم محفظتك، سوف يعلمك أيضًا كيفية إقناع أي شخص.

ويصف ترامب في نهاية كتابه بأن نصائحه هو طريقك لكسب أول مليار دولار بحياتك !

4- The Art of comeback

في كتابه "فن العودة" يسرد ترامب جزء من حياته الشخصية والمشكلات التي تعرض لها، من اقترابه من الإفلاس عام 1990، وانفصاله عن زوجته الأولى ثم الثانية، كثير من الأحداث التي رأى أنها أثرت عليه بشكل سلبي، ولكن يصف نفسه بأنه رجل قوي استطاع بذكائه وباستخدام فن العودة أن يتعافى ويكمل مساره الناجح، نشر الكتاب في 1997 وحقق مبيعات هائلة وفقًا لنيويورك تايمز.