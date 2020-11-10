منظمة الصحة العالمية: لقاح فايزر لفيروس كورونا واعد للغاية

أعرب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن أمله بالحصول على لقاح لفيروس كورونا في نهاية هذا العام، معتبرا أن «لقاح فايزر وان واعد للغاية».

وكشف أن لديه فريقا يعمل على دراسة أصل فيروس كورونا، يضم خبراء من الولايات المتحدة وروسيا وأستراليا والسودان والدنمارك وهولندا وألمانيا واليابان وفيتنام وبريطانيا، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «روسيا اليوم» في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

بدوره، قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا ماتشيديسو مويتي، أمام الجمعية الوزارية لمنظمة الصحة العالمية، إن «الأخبار المثيرة أمس حول توفر لقاح فعال محتمل تنذر بتحديات كبيرة في أنظمة التبريد في البلدان الإفريقية استنادا لنوع اللقاح».

وأعلنت شركة «فايزر» الأمريكية للأدوية، أمس الاثنين، عن لقاح تجريبي ضد فيروس كورونا أثبت فعاليته بنسبة تتجاوز 90%، بحسب تحليل أولي لنتائج التجارب، بعد اختباره على 43500 شخص في ستة بلدان.