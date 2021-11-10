الدفاع الروسية: الولايات المتحدة تدرس مسرح حرب مزعومة خلال مناوراتها في البحر الأسود

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن المناورات العسكرية الأمريكية في البحر الأسود، تدل على أن الولايات المتحدة تدرس مسرح الحرب المزعومة، حال تصعيد حدة التوتر في "دونباس" بشرق أوكرانيا.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء نوفوستي، اليوم الأربعاء: "مع الأخذ بعين الاعتبار أنه من المتوقع أن تشارك في هذه المناورات إضافة إلى القوات البحرية الأمريكية الطائرات التكتيكية والاستراتيجية، وكذلك الوحدات من القوات المسلحة لكل من بلغاريا وجورجيا ورومانيا وتركيا وأوكرانيا، وأن نشاهد دراسة لمسرح الحرب المزعوم حال إعداد كييف لاستخدام القوة في جنوب شرق أراضيها".

وكانت الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم، رصد طائرة استطلاع أمريكية من طراز "Е-8С" بالقرب من الحدود الروسية في البحر الأسود، مشيرة إلى أن الطائرة الأمريكية مخصصة لاستطلاع الأهداف البرية وإدارة توجيه ضربات، مشددة على أن مثل هذه الأعمال تعتبر عاملا يزعزع الاستقرار في منطقة البحر الأسود.