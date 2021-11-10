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كندا تسجل 2364 إصابة جديدة و27 حالة وفاة بكورونا

د ب ا
نشر في: الأربعاء 10 نوفمبر 2021 - 9:18 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 نوفمبر 2021 - 9:18 ص

سجلت كندا 2364 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 27 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاربعاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و745 ألفا و702 إصابة، والوفيات إلى 29 ألفا و273 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 59 مليونا و244 ألفا و495 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

 


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