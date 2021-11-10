اليابان تؤكد اكتشاف إصابات بإنفلونزا الطيور شمال شرق البلاد

أعلنت حكومة محافظة أكيتا اليابانية، اليوم الأربعاء، أنه تم اكتشاف انفلونزا الطيور في مزرعة دجاج بالمحافظة الكائنة شمال شرق اليابان، موضحة أن السلطات المحلية بدأت في إعدام نحو 143 ألف طائر.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو، أنه تم تأكيد تفشي إنفلونزا الطيور، وهو الأول من نوعه في اليابان هذا الموسم، من خلال الاختبارات الجينية في مزرعة دجاج في منطقة يوكوتي بعد ظهور نتيجة إيجابية في اختبار أولي في اليوم السابق.

وأكدت أن حكومة المقاطعة منعت شحنات الدجاج أو البيض من المزارع الواقعة ضمن دائرة يبلغ نصف قطرها 10 كيلومترات من المزرعة المتضررة، وأرسلت قوات الدفاع الذاتي البرية أفرادا للمساعدة في التعامل مع القضية بناء على طلب المحافظة.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى جمع المعلومات وأوعز إلى وزارة الزراعة والوكالات الحكومية الأخرى للعمل عن كثب لاتخاذ خطوات وقائية سريعة وشاملة.