عرضت قناة العربية، اليوم الأربعاء، لقطات من تسلق النجم الهوليوودي ويل سميث لبرج خليفة في دبي.

واستطاع سميث في 51 دقيقة، أن يتسلق برج خليفة، أعلى بناية في العالم، ويصعد طوابقه الـ160.

جاء ذلك في إطار برنامجه الواقعي للياقة البدنية الذي يبثه على يوتيوب تحت عنوان Best Shape of My Life أو أفضل شكل في حياتي.

وقال نجم هوليوود إنّ دبي تلائم شخصيته ويشعر فيها بالراحة، ما يمكنه من تحقيق أهدافه، لافتًا إلى أنها أفضل مكان لبداية برنامجه الواقعي للياقة والرشاقة.