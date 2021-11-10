قصة أول موقع مواعدة لليهود في دول الخليج العربي

"عازبون يهود في الخليج"، هذا هو عنوان أول موقع مواعدة لليهود في الخليج، الذي يساعد ويشجع على تعزيز العلاقات بين اليهود غير المتزوجين في منطقة الخليج العربي.

تأتي انطلاقة الموقع بعد أكثر من عام من توقيع الاتفاق الإبراهيمي بين إسرائيل والإمارات والبحرين برعاية من الولايات المتحدة.

وفي تغريدة عبر تويتر، ذكرت جمعية الجاليات اليهودية الخليجية (AGJC)، التي تأسست عام 2021 لربط اليهود في الخليج أنه مع استمرار نمو الحياة اليهودية في الخليج، أطلقنا اليوم أول موقع مواعدة يهودي في دول مجلس التعاون الخليجي. نحن نسميها "JSG- Jewish Single in the Gulf- العزاب اليهود في الخليج".

ويتيح الموقع الفرصة أمام الشباب اليهود الوافدين إلى دول الخليج عبر جنسيات مختلفة، إلى التعرف وتقوية العلاقات.

ويقول الموقع في رسالته التعريفية "إلى أولئك الذين يبحثون عن توأم روحهم. أخبرنا عن نفسك وما الذي تبحث عنه وسيساعدك صانعو الفريق لدينا في إعدادك مع توأمك الخاص بك".

• ما هدف إنشاء الموقع؟

في البداية لابد من الإشارة إلى أن رابطة المجتمعات اليهودية في الخليج تأسست في شهر فبراير من العام الحالي، ومنذ تشكيل هذه الرابطة تواصل معها مئات اليهود الموجودين في دول الخليج ليشاركوا في اجتماعات الرابطة الافتراضية، حسب قول إبراهيم نونو رئيس الرابطة لـ"بي بي سي".

بعد التعرف والتواصل مع العزاب، نما إلى علم الرابطة أعداد العازبين في المنطقة "الذين أبدوا اهتمامهم بتأسيس جذور هنا في منطقة الخليج"، وبحسب نونو، أصبح ثمة مشكلة واحدة مشتركة تواجههم وهي كيفية مقابلة أو التعرّف على الشريك المناسب.

من هنا جاءت فكرة إنشاء موقع مواعدة لليهود في دول مجلس التعاون الخليجي أو للمهتمين بالانتقال والإقامة هنا، حسب نونو، ساعد ذلك في مساعدة هؤلاء العازبين في العثور على الشريك المناسب في دول مجلس التعاون.

وتحدث رئيس الرابطة عن إمكانية في زيادة عدد العائلات اليهودية في دول المجلس، "وهذا بدوره سيؤدي إلى نمو الحياة المجتمعية اليهودية، ما يعني مزيدا من المؤسسات اليهودية كالمدارس وغيرها".

والفارق بين الموقع وغيره من مواقع المواعدة أنه لليهود فقط، والتقديم فيه يكون بعد استبيان تتطلب مدته 10 دقائق يتضمن معلومات شخصية عنهم وعن مكان سكنهم وجنسيتهم ومكان ولادتهم ورقم هاتفهم وبريدهم الإلكتروني، كما يطلب من الراغبين في الانضمام تحميل صورتهم الشخصية إضافة إلى الإجابة على أسئلة أخرى تتعلّق بمواصفاتهم للشريك المثالي.