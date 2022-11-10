 النواب اللبناني يفشل للمرة الخامسة في انتخاب رئيس جديد للبلاد - بوابة الشروق
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النواب اللبناني يفشل للمرة الخامسة في انتخاب رئيس جديد للبلاد

بيروت - د ب أ
نشر في: الخميس 10 نوفمبر 2022 - 12:01 م | آخر تحديث: الخميس 10 نوفمبر 2022 - 12:01 م

فشل مجلس النواب اللبناني اليوم الخميس في انتخاب رئيس جديد للبلاد للمرة الخامسة بسبب تعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب.

وانطلقت اليوم الجلسة النيابية الخامسة لانتخاب رئيس جمهورية في لبنان برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري .

وعقدت الجلسة بعد اكتمال النصاب الذي يتطلب حضور 86 نائباً من أصل 128 نائبا.

وقال بري إن النائب ميشال معوض حصل على 44 صوتاً مقابل 47 ورقة بيضاء وستة أصوت لعصام خليفة، وورقة ملغاة، ويحتاج المرشح الرئاسي للحصول على أصوات ثلثي النواب في المجلس المؤلف من 128 عضوا في جولة التصويت الأولى.

وكانت انعقدت أربع جلسات نيابية سابقة لانتخاب رئيسا للجمهورية كان آخرها في 24 أكتوبر الماضي، ولم تنجح في انتخاب رئيس حديد.

يذكر أن ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون انتهت في 31 من الشهر الماضي، ودخل لبنان في مرحلة الشغور الرئاسي.


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