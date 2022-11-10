الهيمنة على مجلس الشيوخ الأمريكي تتوقف على نتائج ثلاثة سباقات محمومة

يتوقف توازن القوى في الكونجرس الأمريكي على نتائج سباقات قليلة محمومة، في الوقت الذي يبدو فيه الجمهوريون على استعداد للفوز في مجلس واحد، على الأقل، رغم تحقيق نتائج مخيبة للآمال إجمالا في انتخابات التجديد النصفي.

وستحدد الانتخابات الحزب صاحب القرار في الكونجرس وما يمكن أن يقوم به الرئيس جو بايدن، الديمقراطي، سياسيا خلال السنتين اللتين تسبقان الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024، والتي من المتوقع أن ينافس فيها الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

وتتضح صورة انتخابات أمس الثلاثاء فيما تم إعلان النتائج في سباقات شهدت منافسة حامية. ويهيمن الديمقراطيون حاليا على مجلس النواب والشيوخ.

واتضح بحلول اليوم الأربعاء أن ثلاث ولايات، هي أريزونا وجورجيا ونيفادا، ستحدد الطرف المهيمن على مجلس الشيوخ.

وشهد العام الجاري منافسة على 35 من أصل 100 مقعد بمجلس الشيوخ. ولدى كل حزب بمجلس الشيوخ الحالي 50 مقعدا، وتستطيع نائبة الرئيس كامالا هاريس الإدلاء بصوت حاسم لصالح الديمقراطيين.

ولا يزال هناك احتمال أن يتحدى الديمقراطيون بقيادة بايدن الاحتمالات التاريخية لانتخابات التجديد النصفي، التي عادة ما ترجح كفة الحزب الذي يكون خارج السلطة، وأن يواصلوا الهيمنة على مجلس الشيوخ.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية بعد ظهر اليوم أن الديمقراطيين حصلوا على 48 مقعدا بمجلس الشيوخ مقابل 49 للجمهوريين.