وزير الزراعة يصدر تعليمات بتوفير مدخلات الإنتاج وإعلان أسعار الأسمدة بأماكن ظاهرة

تفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأصول التابعة للوزارة بمركزي كوم أوشيم وطامية بمحافظة الفيوم، يرافقه وكيل وزارة الزراعة، ومدير مديرية الإصلاح الزراعي بالمحافظة.

وقال صالح إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة العمل على تفقد جميع الأصول المملوكة للوزارة وبيان الجدوى الاقتصادية لها على الطبيعة، وتحقيقها للعائد الاقتصادي المناسب، لوضع الآليات والإجراءات الكفيلة برفع كفاءتها وتشغيلها بشكل اقتصادي يتناسب مع مكانتها سواء عقارية أو منقولة سواء كانت مزارع إنتاج نباتي أو حيواني أو محطات ميكنة زراعية أو محطات بحثية.

وشملت الزيارة تفقد مزرعة قطاع الإنتاج ومعصرة الزيتون، بكوم أوشيم، والبالغ مساحتها حوالي 382 فدانا، فضلا عن زيارة مشروع البيض الخالي من المسببات المرضية، والجمعيات التعاونية الزراعية بقصر رشوان وجمعية كفر محفوظ للإصلاح الزراعي، فضلا عن مبنى الإدارة الزراعية، ومشتل ومحطة الميكنة الزراعيه بطامية، كذلك مشروع تسمين العجول التابع للإصلاح الزراعي، والذي يضم حوالي 125 رأس ماشية.

وأكد صالح ضرورة صرف المقررات من الأسمدة وفقا للتعليمات الصادرة في هذا الخصوص، فضلا عن التنسيق مع البنك الزراعي المصري في هذا الشأن لوصول الدعم إلى مستحقيه محذرا من التلاعب في صرف تلك المقررات ومخالفة التعليمات.

وأشار إلى تعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التيسير على المزارعين، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي لهم، فضلا عن الإعلان عن أسعار الأسمدة في لوحة الإعلانات ووضعها بمكان ظاهر.

وأكد مستشار الوزير للمتابعة ضرورة العمل على رفع كفاءة الأصول للوصول إلى تحقيق العائد الاقتصادي العادل وذلك باستغلال جميع المساحات الخالية والمساحات البينية بين الزراعات وكذا رفع جميع المخلفات والتخلص منها بطريق صحية وكذا سرعة التخلص من جميع السيارات أو المعدات المتهالكة وفقا للضوابط والاستفادة من المساحات التي تشغلها، لافتا إلى أن تلك الزيارات مستمرة للتأكد على الطبيعة من تشغيل جميع الأصول بطريقه اقتصادية وتحقق العائد العادل.