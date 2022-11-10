تسلمت وزارة الصحة اللبنانية اليوم 600 ألف جرعة لقاح للكوليرا من فريق التنسيق الدولي الذي يدير الإمدادات العالمية من لقاحات الكوليرا، وذلك في مخزن الأدوية المركزي التابع للوزارة بالعاصمة بيروت، تمهيدا لبدء حملة التلقيح التي تنطلق بعد غد السبت.

وأكد الدكتور عبد الناصر أبو بكر، ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان، أن اللقاحات ستكون أداة رئيسية لتعزيز الاستجابة للقاح الكوليرا، حيث تنتشر فاشية الكوليرا بسرعة في البلاد.

وأضاف أن وصول هذه اللقاحات إلى لبنان جاء في الوقت المناسب بفضل الجهود الجماعية مع وزارة الصحة العامة اللبنانية ووكالات الأمم المتحدة، موضحا أن حملة التلقيح تستهدف جميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم سنة واحدة فأكثر من اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، بهدف الوصول إلى 70% من السكان المستهدفين، مع تحديد هدف أسبوعي يتمثل في إعطاء 200 ألف جرعة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وتغطي منظمة الصحة العالمية كامل تكلفة الجرعات البالغة 600 ألف جرعة مقدمة من فريق التنسيق الدولي الذي يدير المخزون العالمي من لقاحات الكوليرا الفموية، ويقدم التوجيه التقني بشأن اختيار المناطق المستهدفة، ووضع الخطط المصغرة، وتدريب الشركاء المنفذين المسئولين عن توزيع اللقاحات.

وأضاف الدكتور أبو بكر، أن لقاحات الكوليرا تعد أداة بالغة الأهمية لحماية الناس والحد من تفشي الكوليرا، موضحا أنها ليست الأداة الوحيدة لمكافحة الكوليرا، مشيرا إلى إمكانية الوقاية من الكوليرا بفعالية عن طريق تحسين فرص الحصول على المياه النظيفة الآمنة وخدمات الصرف الصحي المناسبة واتباع ممارسات النظافة الصحية.

جدير بالذكر أن وباء الكوليرا ظهر في لبنان في 5 أكتوبر الماضي، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 30 عامًا، ما يبرز التدهور المستمر في الوضع الاقتصادي وصعوبة الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي المناسبة في جميع أنحاء البلاد.

وبلغ عدد الحالات المصابة والمشتبه بها حتى مساء أمس 3042 حالة، 25% منهم لأطفال دون سن الخامسة، مع وجود 18 حالة وفاة مرتبطة بالكوليرا في جميع أنحاء البلاد.