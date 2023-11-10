الهلال الأحمر الفلسطيني يندد باستهداف الاحتلال غرفة العناية المركزة بمستشفى القدس

نددت الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ، بإطلاق القناصة الإسرائيليية النار على مستشفى القدس والتي أسفرت عن وقوع شهيد إضافة إلى 28 مصابا، مشيرة إلى تواجد 14 ألف نازح من الأطفال والنساء داخل المستشفى.



وأعلنت خلال تصريحات لـ «العربية» مساء الجمعة، عن استهداف جيش الاحتلال غرفة العناية المركزة داخل مستشفى القدس بغزة منذ قليل، لافتة إلى انقطاع شبكات الاتصالات وخدمات الإنترنت بشكل كامل منذ 3 أيام بعد استهدافها من جانب الاحتلال.



وأشارت إلى استمرار حصار الاحتلال المستشفى لليوم الخامس على التوالي بعد تدمير كل الطرق المحيطة والمباني المحيطة بالمستشفى، منوهة إلى عجز المنظمات الإنسانية عن إيصال المساعدات إلى المستشفى.



ووصفت الأوضاع داخل المستشفى بالمأساوية؛ نتيجة استمرار القصف والحصار وقطع الاتصالات لا سيما في ظل نفاد الوقود، قائلة: «يتبقى بضع ساعات ونكون قد استنفدنا كل ما لدينا من كميات وقود».



وأشارت إلى استهداف الاحتلال قافلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر المتوجهة إلى مستشفى الشفاء الخميس، موضحة أن إصابات اليوم جرت بواسطة قناصة جيش الاحتلال بشكل مباشر على المدنيين فضلا عن القصف المدفعي والجوي بمحيط المستشفى.



وتابعت: «كميات الطعام والمياه تكاد تكون نفدت ولم يتبق سوى كميات شحيحيه توفر للمرضى والطواقم الطبية، وبالنسبة إلى النازحين الوضع أكثر من مأساوي لا أحد يستطيع الخروج من المستشفى؛ نتيجة القصف المتواصل».