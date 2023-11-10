ولي العهد السعودي وأمير قطر يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال لقائهما في الرياض اليوم الجمعة "تطورات الأوضاع في غزة".



وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن "الأمير محمد بن سلمان، استعرض خلال لقائه في قصر اليمامة بالرياض، اليوم الجمعة، مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، العلاقات بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في شتى المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين".



كما جرى "استعراض المستجدات الراهنة خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة وجهود وقف العدوان عليها وحماية المدنيين وإدخال المساعدات بشكل عاجل، بالإضافة إلى بحث سبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة".



وتنطلق غدا السبت في الرياض القمة العربية غير العادية تحت عنوان "قمة التضامن مع فلسطين"، التي دعت إليها المملكة العربية السعودية وفلسطين، والتي خصصت لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والمأساة الإنسانية التي خلفتها هذه الحرب.



وأقر وزراء الخارجية العرب، أمس الخميس، الصيغة النهائية لمشروع القرار الذي سيناقشه القادة، السبت، ويتضمن دعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية.



وتأتي زيارة أمير قطر إلى المملكة اليوم عقب زيارة سريعة قام بها إلى القاهرة التقى خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



وقال بيان صادر عن الرئاسة المصرية، إن الاجتماع بين الزعيمين "تناول سبل تهدئة الوضع في غزة وتقديم الإغاثة الإنسانية لسكان القطاع المحاصرين البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة".