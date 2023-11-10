عبد الجليل: الروح القتالية سبب فوز الزمالك على بيراميدز بكأس مصر

قال محمد عبدالجليل لاعب الأهلي السابق، إنه فوجئ بقرار روي فيتوريا بضم ثنائي الزمالك محمد صبحي وأحمد فتوح لصفوف منتخب مصر، موضحًا بأنه قرار غير متوقع وصادم بالنسبة له، وكان من المفترض أن يكون هناك اعتبارات لوجود لاعبين صغار السن، تنعكس تلك القرارات عليهم مستقبلا.

وأضاف عبد الجليل في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك لعب بروح عالية أمام بيراميدز، والعناصر التي شاركت في المباراة وكانت غائبة منذ فترة طويلة مثل ناصر منسي وسامسون وعبدالشافي وعبدالله جمعة تستحق التحية والتقدير وكذلك المدرب معتمد جمال الذي أدار المباراة بشكل جيد".

وتابع: "باستثناء فتوح وصبحي، فإن اختيارات فيتوريا منطقية لقائمة منتخب مصر، وسعيد بإصراره على ضم مروان عطية رغم تراجع مستواه، وأحمد فتوح لو استمر على نفس طريقته سيذهب إلى طريق آخر تماما ولا يليق أن يقال عليه هذا الكلام، والزمالك اتخذ قرارًا تاريخيًا لم يصدر مثله منذ 30 عاما، وإعادة الانضباط لغرفة ملابس النادي كانت تستلزم قرارًا قويًا مثل الذي صدر مؤخرا".

وأكمل: "جمهور الزمالك حزين من أحمد فتوح، وأتمنى من مجلس الإدارة بالنادي عدم تصعيد الأزمة؛ لأن منتخب مصر بعيد عن تلك الأزمة".

وأتم: "وأتمنى استمرار الدعم للمنتخب في المرحلة المقبلة، ومحمد حمدي يعيش حالة فنية جيدة وهو الظهير الأساسي مؤخرًا، وكذلك محمد صبحي هو الحارس الثاني في منتخب مصر".