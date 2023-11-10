ولي العهد السعودي يلتقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني في الرياض

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التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، وذلك على هامش انعقاد القمة السعودية الأفريقية في العاصمة الرياض.

وأكد البرهان، أن السعودية "تسعى دائما لخلق شراكات استراتيجية مع دول المنطقة وخاصة الدول الإفريقية بما يعود بالنفع والاستقرار على الجميع ويدعم الأمن والرفاه للشعوب؛ ما يسهم يعزز فرص الاستثمار والاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة ".

وأضاف: "وذلك لما للمملكة من إمكانيات وقدرات وتجارب وقيادة ولما لأفريقيا من إمكانيات مستقبلية واعدة".

وقال البرهان في كلمته أمام القمة السعودية الأفريقية اليوم في الرياض، "إن السودان سيظل داعما للشراكة السعودية الافريقية مستفيدا من موقعه الجغرافي الرابط بين المملكة العربية السعودية وقارة أفريقيا وسيعمل مع الجميع ليكون بلدنا جسرا للتواصل بين أشقائنا في المملكة واشقائنا في قارة أفريقيا".

وقدم البرهان الشكر للسعودية على "حرصها المستمر والدائم على أمن واستقرار السودان ووحدته، وكذلك أصدقاء السودان الذين دعموا وحدته واستقراره وكل من وقف مع مؤسسات الدولة والشعب السوداني".

وتطرق البرهان للشأن الفلسطيني، مؤكدا أن "الجميع يشعر بالقلق لما يجري في قطاع غزة من تدمير وقتل وتهجير، والجميع متضامن مع الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المشروعة على حدود يونيو 67".

وطالب "بالوقف الفوري للعدوان على شعب غزة والسماح لهم بالحصول على حقوقهم في الحياة الكريمة ".

وكان ولي العهد السعودي أكد في كلمته نيابة عن الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن المملكة والدول الأفريقية، تحرص على تعزيز التعاون بما يسهم في إرساء الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع.

وقال: "وإننا إذ ندين ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين واستمرار انتهاكات سلطة الاحتلال الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني؛ لنؤكد ضرورة وقف هذه الحرب والتهجير القسري، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام".

وأضاف: "نرحب باستئناف مباحثات جدة بممثلي طرفي الأزمة في السودان ونأمل أن تكون لغة الحوار هي الأساس للحفاظ على وحدة السودان وأمن شعبه ومقدراته".