فيلم الهوى سلطان يواصل صدارة شباك التذاكر ويقترب من 7 ملايين جنيه في 4 أيام

* "وداعا حمدي" في المركز الثاني.. و"آل شنب" في المركز الثالث.. و"دراكو رع" يتذيل القائمة

واصل فيلم "الهوى سلطان"، صدارته لشباك التذاكر، محققا 2 مليون و69 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته منذ طرحه الأربعاء الماضي إلى، 6 ملايين جنيه و897 ألفا.

الفيلم تأليف وإخراج هبة يسري، وبطولة الفنانين منة شلبي، وأحمد داود، وأحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حيث يستعرض العلاقات والحب بين الأصدقاء، عبر قصة شاب وفتاة تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، ويواجهان معًا العديد من المواقف والمشكلات المختلفة مع أصدقاءهما وأسرتيهما، حتى تحدث بعض المتغيرات في علاقتهما.

في المركز الثاني، جاء فيلم "وداعا حمدي" محققا 128 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه منذ طرحه الأربعاء الماضي، إلى 600 ألف جنيه، وهو من تأليف السيد عبد النبي، وإخراج محمود زهران، وبطولة شيرين رضا وآية سماحة وإنجي المقدم وعلي الطيب وأحمد فهيم، فيما تدور أحداثه حول الصحفية المبتدئة (تماضر) التي تعمل على تقرير صحفي حول وفاة شخص مرموق يُدعى (حمدي)، فتضطر للذهاب إلى منزل ابنته والتظاهر بعملها خادمة في سبيل الحصول على كافة المعلومات اللازمة عنه.

وفي المركز الثالث جاء فيلم "آل شنب" محققا 125 ألف جنيه، ليصل بذلك إجمالي إيراداته بعد أسبوع عرض إلى 2 مليون جنيه و525 ألفا، وهو من تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين، وبطولة ليلى علوى، ولبلبة، وسوسن بدر، وأسماء جلال، وهيدى كرم، ومحمود البزاوى، وخالد سرحان، وعلى الطيب، وابتهال الصريطى، وحسن مالك، وتدور أحداثه في إطار عائلي لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلي الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

وفي المركز الرابع جاء فيلم "إكس مراتي" محققا 60 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 15 أسبوع عرض إلى 92 مليونًا و730 ألف جنيه، وبذلك يحتل الفيلم المركز السادس في قائمة الأفلام الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية متقدما على "كازبلانكا" الذي يحتل المركز السابع بإجمالي إيرادات 80 مليون جنيه، و"شقو" الذي يحتل المركز الثامن بإجمالي إيرادات 77 مليونا و425 ألف جنيه، و"الممر" الذي يحتل المركز التاسع بإجمالي إيرادات بلغت 75 مليون جنيه، و"الحريفة" الذي يحتل المركز العاشر بإجمالي إيرادات بلغت 74 مليونا و341 ألف جنيه.

الفيلم تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز، وإخراج معتز التوني، وبطولة هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يقوم هشام ماجد بدور الدكتور يوسف، وهو طبيب نفسي يكتشف بعد إصداره لتقرير نفسي لمجرم خطير للإفراج عنه من السجن، أن هذا المجرم، طه، هو طليق زوجته سحر ووالد ابنها، تتوالى الأحداث الدرامية والمواقف الكوميدية.

وفي المركز الخامس جاء فيلم "المخفى" محققا 50 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد أسبوعي عرض، إلى 2 مليون جنيه و99 ألفا.

الفيلم تأليف محمد الشورى وإخراج أحمد عبد الله، ويشارك في بطولته الفنانين عمرو عبد الجليل، وأحمد سلطان، ومحمود حافظ، وبدرية طلبة، وريهام الشنوانى، ومحمد محمود، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول حلمي وهو شاب في بداية حياته المهنية بعد تخرجه من الجامعة، وهو شخصية خجولة يصدق كل من حوله، مما يوقعه في مشاكل اجتماعية التي يعيشها إنسان كان يحلم بحياة طبيعية ومجتمع صادق لا يكذب، أو على الأقل يكون كل من حوله من أسرته وأصدقائه صادقين، لكنه يصطدم بالحقيقة ويواجه الحياة ببراءة وصدق، فينقلب عليه المجتمع، ويخدعه أقرب الناس إليه.

في المركز السادس جاء فيلم "اللعب مع العيال"، محققا، 36 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 21 أسبوع عرض إلى 57 مليونا و721 ألف جنيه.

الفيلم الذي يتعاون فيه الفنان محمد عادل إمام، لأول مرة مع المخرج شريف عرفة، تدور قصته في إطار اجتماعي كوميدي، يقدم خلاله محمد إمام شخصية مدرس تاريخ اسمه علام، ويعيش قصة حب مع أسماء جلال التي تظهر بدوية، فيما يظهر باسم سمرة بشخصية تاجر سلاح ومخدرات، أما بيومي فؤاد فيلعب دور زعيم إحدى قبائل البدو ضمن الأحداث، وقد تم تصوير الفيلم بين عدة مدن ساحلية منها الغردقة، ونويبع، بجانب القاهرة. الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولته كل من بيومي فؤاد، وباسم سمرة، وويزو، وأسماء جلال، وحجاج عبد العظيم، ومصطفى غريب.

في المركز السابع جاء فيلم "رفعت عيني للسما" محققا 33 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته منذ طرحه إلى 84 ألف جنيه، وهو من إخراج ندى رياض، وأيمن الأمير، وبطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود، وهايدي سامح، ومونيكا يوسف، ومارينا سمير، ومريم نصار، وليديا هارون، ويوستينا سمير مؤسسة الفريق، وتدور أحداثه حول مجموعة من الفتيات اللاتي تقررن تأسيس فرقة مسرحية، وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، بشوارع قريتهن الصغيرة؛ لتسليط الضوء علي القضايا التي تؤرقهن كالزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات، بينما يمتلكن أحلاما تفوق حد السماء.

يذكر أن الفيلم حصل على جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته 77.

واحتل المركز الثامن فيلم «عصابة الماكس»، محققا 18 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 21 أسبوع عرض إلى 30 مليونًا و243 ألف جنيه، الفيلم بطولة الفنان أحمد فهمي، من تأليف أمجد الشرقاوي، ورامي على، وإخراج حسام سليمان، ويشارك في بطولته كل من لبلبة، وروبي، ومحمد لطفي، وحاتم صلاح، وأوس أوس، وأحمد فهيم، ويظهر الفنان أحمد السقا كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم، التي تدور في إطار كوميدي، حول شخص ينفذ عمليات سرقة عديدة وحده، دون أن يحتاج إلى مساعدة من أحد، إلى أن يجد نفسه متورطا في عملية كبيرة، ويضطر أن يلجأ إلى مجموعة من الأشخاص لمساعدته.

وفي المركز التاسع جاء فيلم "عاشق" بـ 12 ألف جنيه، ليصل بذلك إجمالي إيراداته بعد 8 أسابيع عرض إلى 23 مليونا و358 ألف جنيها.

الفيلم من تأليف محمود زهران، وإخراج عمرو صلاح، وبطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، ومحسن محيي الدين، وسامي مغاوري ومحمود الليثي وفراس سعيد، فيما تشارك هنا الزاهد كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم، التي تدور حول قصة حب بين شاب وفتاة (أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد)، تنتهي بالزواج، حيث إن الشاب هو طبيب يعالج حالات الإدمان، بينما الفتاة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها في فخ الإدمان.

واحتل المركز العاشر فيلم «ولاد رزق – القاضية» محققا 6 آلاف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 21 أسبوع عرض إلى 258 مليونًا و270 ألف جنيه، ليعزز صدارته لقائمة الأفلام الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية من حيث القيمة الاسمية، والتي كان يسيطر عليها منذ موسم عيد الأضحى 2023 فيلم «بيت الروبي» بطولة كريم عبد العزيز، برصيد 130 مليون جنيه.

«ولاد رزق - القاضية» من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني، ويشارك في بطولته كل من أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، وأسماء جلال، ونسرين أمين، كما يشارك أيضا عدد من ضيوف الشرف أبرزهم كريم عبد العزيز، وأحمد فهمي، وإياد نصار، ورزان مغربي، ونيكول سعفان.

وتدور أحداث فيلم «ولاد رزق 3» في إطار أكشن اجتماعي رومانسي، حول أولاد رزق ورحلتهم بعد 3 سنوات من الابتعاد عن أعمال الجريمة، ولكن تجبرهم الظروف على العودة لها، فيجتمعون مرة أخرى لتنفيذ أقوى وأخطر عملية إجرامية لأولاد رزق، ويأخذون عهدا على أنفسهم على أن تكون آخر عملية لهم.



وفي المركز الأخير جاء فيلم "دراكو رع"، محققا ألفي جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد أسبوع عرض إلى 266 ألف جنيه، وهو من بطولة الثنائي الكوميدي خالد منصور، وشادي ألفونس، اللذين قاما بتأليفه بالمشاركة مع محمود الفار، ومينا خزام، ويشارك في بطولته كلا من مروان يونس، وإسماعيل فرغلي، وملك بدوي، ويارا عزمي، وأحمد طلعت، فيما تدور أحداثه عن مصاصي الدماء، حيث يتناول العلاقة بين الشقيقين «أحمس» و«رمسيس»، اللذين قررا الاختباء لآلاف السنين بعد هزيمتهما في حرب ضد البشر في العصور القديمة، ومع ذلك تجبرهما الظروف على الظهور مرة أخرى والعودة إلى مواجهة البشر في إطار كوميدي وخيالي.