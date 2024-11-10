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الإحصاء: 30.8% ارتفاع في أسعار المطاعم والفنادق في مصر خلال أكتوبر الماضي

أميرة عاصي
نشر في: الأحد 10 نوفمبر 2024 - 2:14 م | آخر تحديث: الأحد 10 نوفمبر 2024 - 2:14 م

صعدت أسعار المطاعم والفنادق في مصر بنسبة 30.8% على أساس سنوي خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي أشار إلى ارتفاع طفيف في أسعارها على أساس شهري بنسبة 2.1% مقارنة بأسعارها في سبتمبر الماضي.

وأرجع الإحصاء أسباب ارتفاع قسم المطاعم والفنادق خلال شهر أكتوبر إلى زيادة أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 30.8%، وارتفاع أسعار خدمات الفنادق بنسبة 25.7%.

وبحسب الإحصاء، سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره 2.1% على أساس شهري، بسبب ارتفاع أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 2.1%، رغم انخفاض أسعار خدمات الفنادق بنسبة 0.4%.

وواصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية الارتفاع خلال شهر أكتوبر الماضي ليسجل 26.3%، مقابل 26% في سبتمبر الماضي، وذلك للشهر الثالث على التوالي بعد تراجعه لخمس أشهر، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أشارت إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع التضخم الشهري الذي ارتفع بنسبة 1.5%، مقارنة بـ 2.3% خلال شهر سبتمبر 2024.

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