صعدت أسعار المطاعم والفنادق في مصر بنسبة 30.8% على أساس سنوي خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي أشار إلى ارتفاع طفيف في أسعارها على أساس شهري بنسبة 2.1% مقارنة بأسعارها في سبتمبر الماضي.

وأرجع الإحصاء أسباب ارتفاع قسم المطاعم والفنادق خلال شهر أكتوبر إلى زيادة أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 30.8%، وارتفاع أسعار خدمات الفنادق بنسبة 25.7%.

وبحسب الإحصاء، سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره 2.1% على أساس شهري، بسبب ارتفاع أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 2.1%، رغم انخفاض أسعار خدمات الفنادق بنسبة 0.4%.

وواصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية الارتفاع خلال شهر أكتوبر الماضي ليسجل 26.3%، مقابل 26% في سبتمبر الماضي، وذلك للشهر الثالث على التوالي بعد تراجعه لخمس أشهر، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أشارت إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع التضخم الشهري الذي ارتفع بنسبة 1.5%، مقارنة بـ 2.3% خلال شهر سبتمبر 2024.