أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستضيف الرئيس المنتخب دونالد ترامب في اجتماع تقليدي بعد الانتخابات بالمكتب البيضاوي الأربعاء المقبل، تزامنا مع بدء الأخير اختيار شخصيات للعمل في إدارته الجديدة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان أمس السبت إن الاجتماع يأتي بدعوة من بايدن، في حين أكد الرئيس الأمريكي في تصريحات للصحفيين أنه سيجتمع مع ترامب يوم الأربعاء المقبل، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

ويعتبر هذا الاجتماع أمرا تقليديا بين الرئيس المنتهية ولايته والرئيس المنتخب، ويهدف إلى بدء عملية الانتقال السلمي للسلطة وفقا للديمقراطية الأمريكية، مع بدء العد العكسي لعودة الرئيس السابق إلى البيت الأبيض في 20 يناير المقبل.

يذكر أن ترامب لم يستضف بايدن بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية عام 2020، والتي فاز فيها بايدن وأخرجه من البيت الأبيض.

وذكر البيت الأبيض أن بايدن اتصل بترامب لتهنئته ودعوته للاجتماع في المكتب البيضاوي، مشيرا إلى أن الاجتماع سيعقد الساعة الـ11 صباحا بالتوقيت المحلي.

وكان بايدن -الذي انسحب من السباق في يوليو الماضي بسبب مخاوف تتعلق بسنه البالغ 81 عاما- اتصل بالرئيس المنتخب ترامب الأربعاء الماضي، وهنأه بفوزه في الانتخابات.

وحض الرئيس الديمقراطي في خطاب تلفزيوني الأمريكيين على الهدوء وخفض منسوب الغضب، في تناقض صارخ مع رفض ترامب قبول هزيمته في انتخابات 2020.

وحقق ترامب -الذي لم يعترف أبدا بخسارته في انتخابات عام 2020- فوزا تاريخيا في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 5 نوفمبر الجاري أعاده إلى البيت الأبيض، متوجا نحو عقد من النشاط السياسي طغت عليه مواقفه اليمينية المتشددة.

• إدارة ترامب الجديدة

وفي سياق متصل، باشر ترامب اختيار شخصيات إدارته الثانية، معلنا تعيين مديرة حملته الانتخابية سوزي وايلز في منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض.

ووايلز هي أول امرأة تتولى هذا المنصب البارز، ومنصبها هو أول تعيين للرئيس الجمهوري في إدارته الجديدة.

ووصف ترامب مديرة حملته الانتخابية وايلز (67 عاما) بأنها "قوية وذكية ومبتكرة ومحبوبة ومحترمة عالميا"، مضيفا "ستواصل سوزي العمل بلا كلل لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

ويعكس المرشحون الآخرون لشغل مناصب في إدارة ترامب الثانية، التغييرات الكبيرة المتوقعة في إدارته مقارنة بإدارة سلفه الديمقراطي.

واستبعد ترامب إمكانية ضم وزير خارجيته السابق مايك بومبيو والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي إلى إدارته الجديدة التي من المقرر أن يشكلها بعد انتخابه رئيسا لولاية ثانية.

وكتب الرئيس المنتخب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال" "لن أدعو السفيرة السابقة نيكي هيلي أو وزير الخارجية السابق مايك بومبيو للانضمام إلى إدارتي الجاري تشكيلها".

وأضاف الملياردير الجمهوري "لقد أحببت وقدّرت كثيرا العمل معهما في الماضي، وأود شكرهما على خدمتهما لبلادنا"، مرفقا رسالته بشعاره "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا".