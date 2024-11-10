الكرملين: نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لن تؤثر على مستقبل العالم

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أنه من غير المرجح أن يكون للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية تأثير على مستقبل العالم.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، قال بيسكوف للصحفي بافيل زاروبين: «من غير المرجح أن يكون للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة تأثير على العالم المستقبلي، بل الاتجاهات السائدة الحالية هي التي سيكون لها التأثير الأكبر».

ووفقا لبيسكوف، فإن «أهم ما يميز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عن الإدارات الأمريكية السابقة، أن ترامب يتحدث عن السلام وليس عن المواجهة».

وأضاف: «الإشارات إيجابية للرئيس المنتخب دونالد ترامب، خلال حملته الانتخابية، قال إنه يرى كل شيء من خلال الصفقات، وإنه قادر على عقد صفقات تقود الجميع إلى السلام. على الأقل يتحدث عن السلام. إنه لا يتحدث عن المواجهة».

وأوضح أن «مواقف الرئيس الحالي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، يمكن التنبؤ بها حتى يغادروا البيت الأبيض، بعكس ترامب الذي يعد أقل قابلية للتنبؤ في هذا الصدد، وإلى أي مدى سيلتزم بالتصريحات التي أدلى بها خلال حملته الانتخابية».

وتمكن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب، من هزيمة مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس والعودة إلى البيت الأبيض.

وبحسب النتائج التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية بعد الانتهاء من فرز الأصوات، حصد ترامب 312 صوتًا في المجمع الانتخابي، من أصل 270 صوتًا يحتاجها للفوز بالانتخابات.

وفي المقابل، حصلت هاريس على 226 صوتًا في المجمع الانتخابي، وبذلك يصبح ترامب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.