حاسبات ومعلومات كفر الشيخ تنظيم الملتقى الرابع لتأهيل طلاب الكلية لسوق العمل

نظمت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ، الملتقى الرابع لتأهيل طلاب كلية الحاسبات والمعلومات لسوق العمل، اليوم الأحد، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أسامة أبو سعدة عميد الكلية، والدكتور أحمد العشري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك بمشاركة عدد من الشركات التكنولوجية المتخصصة مثل معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، وممثلي صناعة تكنولوجيا المعلومات، وبحضور أعضاء هيئة التدريس، وطلبة الكلية.

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بأن الملتقى تضمن عدة محاور أهمها تفعيل مشاركة طلبة الكلية في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الكلية، والاستفادة من خبرات خريجي الكلية، ومساهمتهم في إتاحة فرص عمل لحديثي التخرج، والتواصل مع ممثلي سوق العمل ومتطلبات السوق والتعرف على مجالات التوظيف، وزيادة مهارات وكفاءة الخريجين.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة تعتبر من الكليات المميزة في إدارتها وأعضاء هيئة التدريس بها، وذلك ينعكس على طلابها وخريجيها، مشيرًا إلى أن الكلية تحرص على تأهيل وإعداد الخريجين من خلال تنظيم دورات تدريبية في مجالات الحاسب الآلي ونظم المعلومات داعيا طلبة الكلية إلى استثمار تلك الفرصة لإكساب المهارات التي تؤهلهم لسوق العمل.

من جانبه أشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن المتلقي يهدف إلى ربط الجامعة بسوق العمل وخلق فرص عمل لائقة للشباب الخريجين، بالإضافة إلي دعوة خريجي الكلية والحاصلين علي فرص عمل بأكبر شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتبادل خبراتهم مع زملائهم من طلبة الكلية، مما يساعد الطلبة أن يكون لهم رؤية ومعرفة مستقبلية باحتياجات سوق العمل وأن يكون لهم قدوة حسنة من زملائهم السابقين، وينمي روابط اجتماعية جيدة بين طلبة الكلية ويساهم في روابط العلاقات مما يسهل على الطلبة الحصول علي فرص العمل.

وفي ذات السياق أشار الدكتور أسامة أبو سعده عميد الكلية، إلى أن الملتقى الرابع يهدف لتأهيل طلبة كلية الحاسبات والمعلومات لسوق العمل، وربط الطلبة بسوق العمل من خلال دعوة كبري الشركات التي تعمل في مجالات علوم الحاسب ونظم المعلومات المختلفة لإلقاء محاضرات عن احتياجتهم من مهارات وأدوات يجب توافرها في الخريج لسهولة حصوله علي فرصة عمل، مضيفاً أنه تم عرض الكثير من أفكار ومشروعات لطلبة الكلية والسيرة الذاتية للطلبة المتميزين على كل الشركات المشاركة بهدف توفير الدعم لتلك المشروعات أو تبنيها من إحدى تلك الشركات؛ مما يساهم في توفير فرص عمل للطلبة وكذلك تنمية الشركات بأفكار جديدة مما يساهم في تنمية المجتمع.