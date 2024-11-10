3 شركات طيران أوروبية تلغي جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل

أعلنت 3 شركات طيران أوروبية إلغاء أو تمديد إلغاء جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل، على خلفية تدهور الوضع الأمني، وفق ما ذكرته صحيفة «يسرائيل هيوم»، الأحد.

وقالت الصحيفة إن «شركة الطيران الإيطالية ITA أعلنت إلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل حتى 12 يناير من العام المقبل».

وأوضحت أن ITA هي الشركة الإيطالية «الوحيدة التي تعمل بشكل منتظم في إسرائيل»، وذلك حسبما نشرته وكالة «الأناضول».

كما مددت الخطوط الجوية الفرنسية (فرانس إير) إلغاء جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى 26 ديسمبر من العام الجاري، بحسب الصحيفة.

وفي الآونة الأخيرة، كانت «فرانس إير» تمدد إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل لمدة أسبوع واحد في كل مرة، إلا أن التمديد الأخير لإلغاء الرحلات يستمر لنحو 45 يوما.

وفي 4 نوفمبر الجاري، أعلنت الشركة الفرنسية إلغاء جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 12 من الشهر ذاته، لتعلن الأحد تمديد الإلغاء حتى 26 ديسمبر المقبل.

كما أعلنت شركة خطوط «إيجه» الجوية اليونانية، الأحد، أنها لن تعود إلى إسرائيل حتى 3 ديسمبر المقبل.

وخلال الأيام الأخيرة الماضية، ألغت العديد من الشركات الأوروبية رحلاتها من وإلى إسرائيل أو مددت الإلغاء.

والأربعاء، ألغت شركة طيران أوروبا رحلاتها إلى إسرائيل حتى نهاية نوفمبر الجاري، وذلك بعد سقوط صاروخ أُطلق من لبنان في أحد مواقف السيارات بمطار ديفيد بن جوريون في تل أبيب.

ووقتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن «شركة طيران أوروبا إحدى الشركات الأوروبية الوحيدة التي مازالت تسافر إلى إسرائيل، ألغت رحلاتها إليها بعد سقوط صاروخ قرب مطار بن جوريون».

وأزالت الخطوط الجوية الأمريكية الرحلات الجوية إلى إسرائيل من النظام حتى نهاية سبتمبر 2025، وفق «يسرائيل هيوم».

وألغت العديد من الشركات الأجنبية الرحلات الجوية إلى إسرائيل حتى ربيع العام المقبل، بما في ذلك فيرجن ودلتا وشركات أخرى.

وخلال الشهور الأخيرة الماضية، ألغت عشرات الشركات الأجنبية رحلاتها من وإلى إسرائيل مع تصاعد حدة إطلاق الصواريخ، لاسيما من لبنان، تجاه وسط وشمال البلاد.