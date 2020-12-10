يرى علي معلول الظهير الأيسر للأهلي، أن هناك أشياء أهم من المال في كرة القدم، مشيرا إلى أن حب الجماهير أهم شئ.

وقال معلول في حوار مطول عبر قناة أون تايم سبورتس: "احترم مدة عقدي مع النادي، وإذا أراد المسؤولين رحيلي فهذا راجع لهم ومصير اي لاعب في يد ناديه".

وأضاف: "انا سعيد في الأهلي والمال أمر جيد وكل لاعب يريد تحقيقه ولكن هناك أشياء أخرى تستطيع الفوز بها فالأموال ستأتي مهما حدث، وحب الجمهور شيء هام".

وأكمل معلول: "أحب الأهلي وجماهيره وكل شيء في النادي، بالتأكيد كل لاعب يكون لديه طموح حتى لو لم يحققه ولكن يجب أن يكون لدينا طموح".

وعن المشاركة أمام الزمالك في نهائي دوري الأبطال. أجاب: "كانت مجرد حلم.. هذا أول نهائي لي مع الأهلي لقد تغيبت عن نهائيي 2017 و2018 وكان فأل حسن لأننا حصدنا اللقب في النهاية".

وتابع: "هذا الموسم بعد الإصابة في لقاء الذهاب في نصف نهائي دوري الأبطال ضد الوداد كنت أفعل كل شيء للمشاركة في الإياب، وبعد فترة استشاري العلاج الطبيعي في النادي حذرني من أن المشاركة قد تعني غيابي عن النهائي، كنت اريد اللعب أمام الوداد ولكن الإصابة منعتني".

وشدد معلول على أن كل المديرين الفنيين مميزين ولكن أكثرهم كان الثلاثي باتريس كارتيرون ومارتين لاسارتي وبيتسو موسيماني، مشيرا إلى أن فايلر كان شخصية صعبة وغير مفهومة.

وعن تجديد عقده مع الأهلي .. قال معلول: "عقدي سينتهي في عام 2022 ولدي وكيل هو المنوط به دراسة العروض وشؤون العقد وكل تلك الأمور أما أنا أركز مع فريقي في الملعب فقط".

وأتم معلول: "بعدما حققنا الثلاثية أمامنا موسم جديد من الدوري ثم السوبر الإفريقي ونريد حصده لنؤكد إننا بطل إفريقيا بالفعل وليس بالكلام، ثم السوبر المصري ضد طلائع الجيش ونريد الفوز به لندخل العام الجديد في أبهى صورة"