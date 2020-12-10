

أقالت السلطات التنزانية، نائب وزير التعدين، قبل أن يتسلم منصبه، لفشله في قراءة نص اليمين الدستورية في حفل حضره الرئيس التنزاني، جون بومبيه ماجوفولي.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام تنزانية، أمس الأربعاء، فقد شهدت البلاد تشكيل حكومة جديدة، عين فيها النائب البرلماني فرانسيس ندولان، في منصب نائب وزير التعدين.

لكن النائب فشل خلال حفل أداء اليمين، في قراءة نص القسم، رغم محاولته أكثر من مرة، ليطلب منه الرئيس ماجوفولي الجلوس في مكانه، ويُصدر فى وقت لاحق قرارا بإقالته من منصبه، قبل أن يتسلمه.

وشهدت تنزانيا في 28 أكتوبر الماضي، انتخابات رئاسية وبرلمانية، فاز بها حزب الثورة الحاكم.

وتعتبر تنزانيا منذ فترة طويلة نموذجا للاستقرار في شرق إفريقيا، إلا أن مراقبون يرون أنها تشهد تضييقا متزايدا على الديمقراطية في ظل حكم ماجوفولي البالغ 60 عاما وحزبه "حزب الثورة" (تشاما تشا مابيندوزي) الذي يتولى السلطة منذ 1961، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.