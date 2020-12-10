 مجلة الآثار الأمريكية تختار توابيت سقارة ضمن أهم 10 اكتشافات أثرية - بوابة الشروق
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مجلة الآثار الأمريكية تختار توابيت سقارة ضمن أهم 10 اكتشافات أثرية

ارشيفية
ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 10:10 م | آخر تحديث: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 10:10 م
اختارت مجلة الآثار الأمريكية "Archaeology Magasine"، كشف توابيت سقارة الملونة، والتي أعلنت عنه وزارة السياحة والآثار منتصف نوفمبر الماضي، كأحد أهم 10 اكتشافات أثرية لعام 2020، والمصنفة ضمن الاكتشافات الأكثر جذبا للأنظار هذا العام، بالإضافة إلى وضع صورة لأحد هذه التوابيت بتفاصيل الوانه على غلاف المجلة لنسخة يناير-فبراير 2021.

وكان قد عقد مؤتمر صحفي عالمي بجبانة سقارة، جرى خلاله الإعلان خلاله عن نجاح البعثة الأثرية المصرية، فى الكشف عن اكثر من 100 تابوت خشبي ملون ومغلق يحتوي على مومياوات في حالة جيدة من الحفظ منذ حوالي 2500 عام ،وتم العثور على التوابيت فوق بعضها البعض جنبًا إلى جنب مع 40 تمثالًا للإله جبانة سقارة بتاح-سوكر- و تمثال برونزي للإله نفرتوم، و تم العثور على هذه التوابيت داخل ٣ آبار للدفن وأنها تخص كبار رجال الدولة و الموظفين و كهنة معبد الإلهة باستت في عصر الأسرة ال ٢٦.

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