القوات اليمنية تحبط هجوما حوثيا غربي الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، إحباط محاولات تقدم عناصر من ميليشيا الحوثي في اليمن بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

كشف المركز الإعلامي التابع للقوات اليمنية المشتركة، اليوم الخميس، أن الحوثيين شنوا، هجوماً واسعاً شمال مديرية حَيْس جنوب شرقي الحديدة، مستخدمين مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ودفعوا بمجاميع أخرى نحو خطوط التماس شمال المديرية، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

وأشار البيان إلى مقتل وإصابة عناصر من الحوثيين خلال إخماد القوات المشتركة مصادر نيران للجماعة استهدفت مناطق شرقي مدينة الحديدة.

في سياق متصل، ذكرت قوات العمالقة أن الفريق الهندسي للواء الخامس عمالقة انتزع 100 لغم أرضي زرعها الحوثيون جوار قوس النصر، و30 لغماً آخر في مصنع العيسي، وألغاماً أخرى في منشآت مدنية وقرب مخازن منظمة اليونيسف، وفي أحواش وجوار محطات وقود في قطاع كيلو 16 شرقي مدينة الحديدة.