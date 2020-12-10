 روسيا تسجل 562 حالة وفاة و27927 إصابة جديدة بكورونا - بوابة الشروق
الخميس 10 ديسمبر 2020 11:41 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

مع أم ضد استمرار التعليم عن بُعد إذا انتهت أزمة كورونا؟
النتـائـج تصويت

روسيا تسجل 562 حالة وفاة و27927 إصابة جديدة بكورونا

د ب أ
نشر في: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 11:19 ص | آخر تحديث: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 11:19 ص

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، تسجيل 562 حالة وفاة و27927 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع قناة "آر تي العربية" عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع إلى مليونين و569126 إصابة.

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 45280 حالة.

وتعافى 25877 شخصا من الإصابة أمس ليبلغ إجمالي المتعافين مليوني و33669 حالة.

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن روسيا تأتي في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك