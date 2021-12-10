أنصار الأحزاب الشيعية الخاسرة بالانتخابات العراقية يحتجون مجددا في بغداد

جدد أنصار الأحزاب الشيعية الخاسرة في الإنتخابات البرلمانية التي جرت في العراق في العاشر من تشرين أول /أكتوبر الماضي مظاهراتهم الاحتجاجية أمام بوابتي المنطقة الخضراء الحكومية المحصنة ببغداد للمطالبة بالغاء نتائج الإنتخابات العراقية.



وتجمع المتظاهرون منذ ساعات الصباح الأولى عند خيم الاعتصام أمام بوابة المنطقة الخضراء عند الجسر المعلق وأيضا عند البوابة القريبة من وزارة التخطيط وهم يهتفون بشعارات تطالب بالقصاص من المتلاعيبن بنتائج الإنتخابات العراقية وبالغائها فيما تسلق متظاهرون آخرون الجدار الخرساني العازل بين القوات الأمنية والمتظاهرين.



ونشرت السلطات العراقية قواتها في محيط مكان التظاهر كما أغلقت جسر الجمهورية للحد من تدفق المتظاهرين.



ومن المنتظر أن تنظر المحكمة الأتحادية العليا في العراق يوم الإثنين المقبل في الشكاوى التي تقدمت بها قوى الإطار التنسيقي الشيعي ، الذي يضم الأحزاب الخاسرة في الإنتخابات البرلمانية.



وتتزامن المظاهرات الاحتجاجية مع الذكرى السنوية الرابعة للانتصار على تنظيم داعش وتحرير الأراضي والمدن التي اغتصبها التنظيم في حزيران /يونيو عام 2014.