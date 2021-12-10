نيكاراجوا تقطع علاقاتها مع تايوان لصالح الصين

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أعلنت حكومة نيكاراجوا يوم الخميس قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان، محولة ولاءها نحو الصين.

وقال وزير خارجية نيكارجوا دينيس مونكادا في بيان"تعلن حكومة جمهورية نيكاراجوا أنها تعترف بأنه لا يوجد في العالم سوى صين واحدة".

وأضاف أن "جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين كلها وتايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية".

ولا يزال سبب التحول غير واضح حتى الأن.

وتتمتع تايوان بحكومة مستقلة منذ عام 1949، لكن الصين تعتبر الجزيرة الديمقراطية جزءا من أراضيها وتعارض أي شكل من أشكال الاتصال الدبلوماسي الرسمي بين تايوان والدول الأخرى.

يشار إلى أنه في عامي 2017 و 2018 قطعت كل من بنما وجمهورية الدومينيكان والسلفادور علاقاتها مع تايوان لصالح الصين.

وفي الوقت الحالي ، فإن أكثر بقليل من 12 دولة تعترف بتايوان دبلوماسيا. وتشمل هذه القائمة تحديدا دولا صغيرة في المحيط الهادئ وجزر الكاريبي والعديد من دول أمريكا الوسطى.

ويبدو أن الدول التي غيرت موقفها مؤخرا لصالح بكين تأمل في أن تقود العلاقات الجيدة مع الصين إلى مزايا اقتصادية.