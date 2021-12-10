تفاصيل ثاني تدريبات بيراميدز في معسكر دبي

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خاض فريق نادي بيراميدز تدريبه الثاني مساء اليوم في ختام أول أيام معسكره المقام حاليا بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، على ملعب شرطة دبي، تحضيرا للمرحلة المقبلة.

ويخوض بيراميدز معسكرا بمدينة دبي يستمر حتى يوم ١٧ ديسمبر الجاري، ويتخلله مباراتين وديتين أمام العين غدا السبت بمدينة العين، وأمام الإمارات الإماراتي يوم الأربعاء المقبل قبل ختام المعسكر يوم الجمعة والعودة للقاهرة.

وجاء المران قويا واستمر لأكثر من ساعة ونصف واشتمل على مجموعة من التدريبات والوحدات البدنية والفنية والخططية بجانب تقسيمة بطول الملعب لتجهيز جميع اللاعبين.

وأشرف إيهاب جلال المدير الفني على التدريب وحرص على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة لتصحيح بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال تنفيذ بعض الجمل.

وحرص المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز على حضور المران وتحفيز اللاعبين في إطار الإعداد للمرحلة المقبلة الهامة في الدوري، ومواجهات طلائع الجيش وانبي والأهلي.