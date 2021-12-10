 تفاصيل ثاني تدريبات بيراميدز في معسكر دبي - بوابة الشروق
الجمعة 10 ديسمبر 2021 6:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. إلى أي مرحلة سيصل المنتخب المصري في كأس العرب؟


النتـائـج تصويت

تفاصيل ثاني تدريبات بيراميدز في معسكر دبي

محمد جلال
نشر في: الجمعة 10 ديسمبر 2021 - 6:13 م | آخر تحديث: الجمعة 10 ديسمبر 2021 - 6:13 م

خاض فريق نادي بيراميدز تدريبه الثاني مساء اليوم في ختام أول أيام معسكره المقام حاليا بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، على ملعب شرطة دبي، تحضيرا للمرحلة المقبلة.

ويخوض بيراميدز معسكرا بمدينة دبي يستمر حتى يوم ١٧ ديسمبر الجاري، ويتخلله مباراتين وديتين أمام العين غدا السبت بمدينة العين، وأمام الإمارات الإماراتي يوم الأربعاء المقبل قبل ختام المعسكر يوم الجمعة والعودة للقاهرة.

وجاء المران قويا واستمر لأكثر من ساعة ونصف واشتمل على مجموعة من التدريبات والوحدات البدنية والفنية والخططية بجانب تقسيمة بطول الملعب لتجهيز جميع اللاعبين.

وأشرف إيهاب جلال المدير الفني على التدريب وحرص على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة لتصحيح بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال تنفيذ بعض الجمل.

وحرص المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز على حضور المران وتحفيز اللاعبين في إطار الإعداد للمرحلة المقبلة الهامة في الدوري، ومواجهات طلائع الجيش وانبي والأهلي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك