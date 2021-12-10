أكد كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني أن أحلام الفراعنة تتخطى مرحلة كأس العرب الجارية في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وقال كيروش في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الأردن: "علينا أن نُحضّر للبطولة من ناحية ومن ناحية أخرى نكتسب خبرة أفضل ونصبح منتخب أفضل لان المستقبل أتٍ".

وأضاف: "النهاية ليست هنا، وأحلامنا تتخطى هذه المنافسة، نحن نريد التحضير لكأس العالم، ونعرف المسئولية الواقعة على عاتقنا ونريد التطور للمرحلة المقبلة ونريد أن نكون من أفضل المنتخبات الموجودة في هذه المنافسة، نريد الذهب أو الفضة أو البرونز".

وتابع: "في آخر يومين عملنا على مواجهة الأردن، ونحن نعرف أنه منتخب جيد، وأفضل من المستوى الذي كان عليه قبل عامين أو ثلاثة ولديهم فريق ممنهج ومدرب يؤدي عمله بطريقة جيدة وبالتالي نحن متحمسون للعب".

وأتم كيروش: "كلما كان الخصم أفضل سنكون نحن أيضا أفضل، المنتخب المصري لا يمكن أن يكون جزء من أفضل المنتخبات إن لم يلعب أمام أفضل المنتخبات، علينا الارتقاء لهذا المستوى".

ويواجه المنتخب نظيره الأردني في الخامسة من مساء السبت في ملعب الجنوب، بربع نهائي كأس العرب.