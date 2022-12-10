تعرف على بعض أنشطة المحال العامة المرخصة وفقا للقانون الجديد

قال المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة الدكتور محمد عطية الفيومي، إن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، سيتم تطبيقه فعليا بدء من غد الأحد، موضحًا أن القانون الجديد اعتمد 319 نشاطًا للمحال العامة للترخيص

وأضاف الفيومي في تصريحات لـ" الشروق"، أنه تم تقسيم وتكويد تصنيفات الأنشطة والمحلات في مصر، حيث تم تقسيمها إلى مجموعات محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، أولها مجموعة الأغذية ومنها (محل بيع العسل الأبيض والأسود، محلات بيع الدقيق والردة، محلات بيع اللبن ومشتقاته).

وأوضح، أن المجموعة الثانية وهي مجموعة الملابس والمفروشات والمنتجات الجلدية، ومن بينها محلات بيع تأجير الملابس بكل أنواعه سواء حريمي أو رجالي أو أطفالي، ومحلات بيع الأحذية والمنتجات الجلدية، ومحلات بيع الخردوات والخيوط، ومحلات بيع الأقمشة والمنسوجات، ومحلات تطريز الملابس والمفروشات.

أما المجموعة الثالثة، فأوضح المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أنها تتعلق بمجموعة البناء والتشطيبات، والتي من بينها محلات بيع لوازم السباكة والأدوات الصحية، ومحلات بيع الأبواب والشبابيك والسلالم، ومحلات بيع البلاط والإنترلوك، ومحلات بيع الحديد والتسليح، ومحلات بيع مواد البناء (الجير والجبس والأسمنت والرمل والزلط).

وتابع، أن المجموعة الرابعة، تتضمن محال بيع وإصلاح الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومن بينها محلات بيع كل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والإكسسوارات، ومحلات بيع المواتير الكهربائية، ومحلات بيع ثلاجات التبريد والتجميد، ومحلات إصلاح الأجهزة المنزلية، ومحلات بيع وصيانة ماكينات التصوير والطابعات وقطع الغيار.

ونوه بأن المجموعة الخامسة، تشمل مكاتب ومحلات الخدمات، من بينها مكاتب مقاولات للخدمات الإنشائية والبنائية، ومكاتب لعمل دراسات الجدوى للمشاريع المختلفة، ومكتب خدمات رجال الأعمال، ومكاتب الرحلات.

وأشار إلى أن المجموعة السادسة، تحتوي على مجموعة السيارات ومن بينها "محلات بيع إطارات وبطاريات السيارات والمقطورات والجرارات والموتيسكلات، محلات بيع قطع غيار السيارات، ومحلات بيع قطع غيار الموتسيكلات وإكسسوارتها، ومحلات بيع الآلات والمكاينات الزراعية، محلات بيع الدراجات.

أما المجموعة السابعة، أشار المتحدث باسم اللجنة، إلى أنها مجموعة الأثاث والديكور، ومنها محلات بيع الورق الحوائط، ومحلات بيع التحف والزخارف والإضاءة، ومحلات بيع الديكروات الزجاجية، ومحلات بيع المتعلقات الخشبية والجلدية، محلات بيع الورود والزهور ونباتات الزينة الطبيعية والصناعية.

ولفت إلى أن المجموعة الثامنة، وهي مجموعة الورش والأعمال الحرفية، ومنها محلات بيع الحبال والدبار، محلات بيع الخيش، ومحلات بيع الورق والكرتون ولوازمهم.

أما المجموعة التاسعة، وهي مجموعة التصنيفات الأخرى، والتي من بينها محلات بيع لتعبئة والتغليف، محلات بيع مهمات المطاعم والكافيهات، محلات بيع لعب الأطفال، ومحلات بيع أدوات صيد الأسماك، محلات بيع طلمبات المياه وقطع غيارها.