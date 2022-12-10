الاتحاد الأوروبي يدعو إلى احترام حقوق الإنسان في اليمن

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دعا الاتحاد الأوروبي، السبت، إلى احترام حقوق الإنسان في اليمن التي شهدت انتهاكات جسيمة من قبل أطراف الصراع.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي باليمن، في بيان مقتضب، إنه تم "ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أثناء النزاع في اليمن".

وأضافت البعثة أن الاتحاد الأوروبي يدين جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وتابعت "يستحق اليمنيون السلام الدائم واحترام حقوقهم في جميع الأوقات".

يأتي بيان الاتحاد الأوروبي بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر من كل عام.

ويعاني اليمن حربا عنيفة منذ نحو ثماني سنوات، ارتكبت فيها انتهاكات عديدة، بينها القتل والإصابة والاحتجاز.