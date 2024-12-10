مستشار بالحكومة السورية: العدوان الإسرائيلي يهدد الاستقرار الداخلي ويحاول سرقة فرحة الشعب

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قال الدكتور عبدالقادر عزوز المستشار في رئاسة الوزراء السورية، إن الاحتلال الإسرائيلي والعدوان المتكرر على سوريا يهددان الاستقرار الداخلي، وينشران حالة من عدم الطمأنينة وفقدان الثقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العاصمة السورية دمشق عاشت خلال اليومين الماضيين على وقع جرائم الكيان الإسرائيلي، حيث استهدف مناطق ومراكز بحثية تتعلق بالجيش.

وأوضح أن العدوان الإسرائيلي يحاول سرقة فرحة السوريين بالمرحلة الجديدة، والتي تحمل آمالاً بتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وأوضح أن قائد إدارة العمليات العسكرية، أحمد الشرع، أكد أن الحكومة الانتقالية بحاجة إلى جميع الخبرات الوطنية الكفؤة وغير الملوثة بالفساد أو التي كانت سبباً في معاناة الشعب السوري.



ومنذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد قبل يومين، شنت إسرائيل مئات الغارات على مواقع عسكرية مختلفة في سوريا بحسب مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن.

وأضاف أن هذه الغارات دمّرت أهمّ المواقع العسكرية، وأصول الجيش السوري، منذ فجر الأحد.

كما أفادت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف ما لا يقل عن 6 سفن تابعة للبحرية السورية في اللاذقية أمس الاثنين.

ونقلت وكالة رويترز، عن أمبري قولها إن الصور التي التُقطت للهجمات أظهرت سفينة واحدة تابعة للبحرية تميل للخلف في حين غرقت خمس سفن أخرى.

وأشارت أمبري إلى أنه لم يُلحظ في اللقطات تعرض البنية التحتية للميناء لأضرار.