أعربت الفنانة ياسمين رئيس، عن حبها الشديد للسينما لقدرتها على التأثير في الناس وتغيير مشاعرهم، قائلة: «أنا بحب السينما وأشعر بأن الأفلام والسينما قادرة على تقريب أو إبعاد الناس عن بعض، سلاح قوي في التغيير لو تعرف الشعوب والحكومات قيمته».

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صاحبة السعادة» تقديم الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الإثنين، أنها تفضل الأفلام؛ بسبب قدرتها على إيصال رسالتها خلال ساعة ونصف.

وتحدثت عن مشاركتها في فيلم «البحث عن أم كلثوم»، الذي عرض عام 2017، قائلة إن ما جذبها للفيلم هو فرصة السفر والعمل مع فريق أجنبي خاصة وأن الفيلم كان إنتاجا مشتركا ألمانيا فرنسيا.

وأشارت إلى عرض الفيلم في مهرجان أسوان السينمائي الدولي، موضحة أنه لم يعرض تجاريا في دور العرض بمصر.

وأوضحت أن الفيلم تناول قصة مخرجة متأثرة بأم كلثوم كأيقونة فنية، وكيف استطاعت توحيد الشعوب العربية من خلال فنها تقوم بإنتاج فيلم عن أم كلثوم، وتأتي لمصر لاختيار فتاة مصرية «ياسمين رئيس»؛ لتجسيد شخصيتها.

وأكدت أن هذه التجربة كانت جديدة ومميزة بالنسبة لها، قائلة: «أنا أي عمل يستفزني بجري أعمله، فأنا أم وممثلة في أوقات الفراغ، وسعيدة بممارسة هوايتي، ونفسي أجرب كل حاجة مسرح وفيلم وأجرب أرقص وأغني»، مشددة أنها لا تخشي أو تخاف من خوض تجارب قد لا تشبهها.