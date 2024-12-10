أعضاء الجالية المصرية بأيرلندا يحتشدون أمام مقر إقامة الرئيس السيسي بدبلن للتعبير عن دعمها لمصر

تجمع بعد ظهر اليوم الثلاثاء، عدد كبير من أعضاء الجالية المصرية في جمهورية أيرلندا وعدد من الدول الأوروبية أمام مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الأيرلندية دبلن للتعبير عن دعمهم للدولة المصرية ومساندتهم وتقديرهم لجهود الرئيس السيسي من أجل تنمية البلاد والحفاظ على أمنها واستقرارها.

ورفع أعضاء الجالية أعلام مصر وصور الرئيس السيسي وردوا الهتافات المؤيدة للرئيس السيسي والمساندة للدولة المصرية.

وأكد عدد كبير من أعضاء الجالية المصرية بأيرلندا وبعض الدول الأوروبية أن المشروعات التنموية القومية التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية ساهمت في زيادة النمو الاقتصادي في مصر، واصفين زيارة الرئيس السيسي إلى أيرلندا بالتاريخية.

من المقرر أن يصل الرئيس السيسي إلى أيرلندا بعد ظهر اليوم في ثالث وآخر محطات جولته الأوروبية والتي شملت أيضا الدنمارك والنرويج.