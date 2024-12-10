 أعضاء الجالية المصرية بأيرلندا يحتشدون أمام مقر إقامة الرئيس السيسي بدبلن للتعبير عن دعمها لمصر - بوابة الشروق
الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 4:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

أعضاء الجالية المصرية بأيرلندا يحتشدون أمام مقر إقامة الرئيس السيسي بدبلن للتعبير عن دعمها لمصر

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 - 4:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 - 4:23 م

تجمع بعد ظهر اليوم الثلاثاء، عدد كبير من أعضاء الجالية المصرية في جمهورية أيرلندا وعدد من الدول الأوروبية أمام مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الأيرلندية دبلن للتعبير عن دعمهم للدولة المصرية ومساندتهم وتقديرهم لجهود الرئيس السيسي من أجل تنمية البلاد والحفاظ على أمنها واستقرارها.

ورفع أعضاء الجالية أعلام مصر وصور الرئيس السيسي وردوا الهتافات المؤيدة للرئيس السيسي والمساندة للدولة المصرية.

وأكد عدد كبير من أعضاء الجالية المصرية بأيرلندا وبعض الدول الأوروبية أن المشروعات التنموية القومية التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية ساهمت في زيادة النمو الاقتصادي في مصر، واصفين زيارة الرئيس السيسي إلى أيرلندا بالتاريخية.

من المقرر أن يصل الرئيس السيسي إلى أيرلندا بعد ظهر اليوم في ثالث وآخر محطات جولته الأوروبية والتي شملت أيضا الدنمارك والنرويج.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك