رئيس وزراء إستونيا يؤكد دعمه لأوكرانيا خلال زيارته الأولى إلى كييف

أكد رئيس وزراء إستونيا، كريستن ميشال، يوم الاثنين استمرار دعم بلاده لأوكرانيا، وذلك خلال زيارته الأولى لكييف منذ توليه منصبه في يوليو من هذا العام.

وأعلن ميشال خلال لقائه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن إستونيا ستقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة حوالي 100 مليون يورو (106 ملايين دولار) سنويا حتى عام 2027، وهو ما يعادل 25ر0% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لإستونيا.

وأضاف ميشال، أن إستونيا، العضو في كل من حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، تدعو الحلفاء الآخرين إلى زيادة مساعداتهم العسكرية لأوكرانيا. ولم يتم الإعلان عن زيارة ميشال مسبقا.

وتعد إستونيا، إلى جانب جمهوريات البلطيق الأخرى، واحدة من أقوى داعمي أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.

وقال ميشال: "يمكن للدولة والشعب الأوكراني التعويل على دعم إستونيا حتى انتهاء الحرب بالنصر".

وخلال لقائه ميشال في كييف، أعرب رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال عن شكره لإستونيا على المساعدات العسكرية التي بلغت حوالي 542 مليون يورو منذ بداية الحرب في فبراير 2022.