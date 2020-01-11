نتنياهو ناعيا السلطان قابوس: زعيم عظيم عمل دون هوادة من أجل تعزيز السلام

تقدم رئيس الوزراء نتنياهو بالتعازي للشعب العماني، بعد وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد.

وجاء نص بيان نتنياهو: "أتقدم بالتعازي للشعب العماني وأشارك في حزنه العميق إثر رحيل السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله. وجه السلطان الراحل قبل عام دعوة لزوجتي ولي للقيام بزيارة هامة ومؤثرة للغاية لعمان, عرض خلالها مساعدته في دفع السلام والاستقرار في المنطقة قدما".

كان السلطان قابوس زعيما عظيما عمل دون هوادة من أجل تعزيز السلام والاستقرار في منطقتنا. أصبحت سلطنة عمان تحت قيادته دولة مركزية ومتقدمة.

أهنئ السلطان الجديد هيثم بن طارق على تعيينه وأرحب بتصريحاته التي أكدت على استمرار السياسة الخارجية العمانية وعملها من أجل تحقيق السلام في المنطقة.