ماكرون: خصصنا أكثر من 60 مليون دولار للمناطق الريفية في إفريقيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الوكالة الفرنسية للتنمية خصصت أكثر من 60 مليون دولار للمناطق الريفية في إفريقيا التي تعاني من الفقر، من خلال مبادرة مكافحة التصحر في المناطق الريفية.

وتوجه ماكرون، خلال قمة دولية بشأن البيئة برعاية فرنسية، اليوم الاثنين، بالتحية لمدير البنك الإفريقي للتنمية، موضحًا أن الأخير حاول بحلول عام 2030 الحصول على التمويل الكافي لتنفيذ برنامج الحائط الأخضر.

وشكر الأمير تشارلز، أمير ويلز في بريطانيا، لكل العمل الذي قدمه، لافتًا إلى أن تشارلز من أكبر الفاعلين في مبادرة مكافحة التصحر من حيث التمويل.