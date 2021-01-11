الشركات المتوسطة في ألمانيا تحذر من زيادة الضرائب

انتقد الاتحاد الألماني للشركات المتوسطة وزير المالية أولاف شولتس، محذرا من زيادة الضرائب.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد، ماركوس يرجر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن شولتس يزرع مشاعر الحسد في الوقت الخطأ، وأضاف: "لا يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أن تنجو من هذه الجائحة إلا من خلال توخي الحذر التجاري والوعي بالانتكاسات التي تنشأ في أوقات الأزمات".

وذكر يرجر أن معاقبة أصحاب الشركات على الاحتياطيات التي تم توفيرها، والتي تم فرض ضرائب عليها بالفعل، تقترب من العبث، وقال: "أولئك الذين يطالبون بذلك يعرضون النمو والازدهار للخطر عن عمد"، مشيرا إلى أنه عندما تنفق الدولة مليارات اليورو للحفاظ على القوة الاقتصادية، فإن زيادة الضرائب أو فرض ضرائب جديدة سيكون له نتائج عكسية.

وفي تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية أمس الأحد، اتهم شولتس الأثرياء الألمان على وجه التحديد بانتهاك سلوك غير تضامني في النقاش حول زيادة الأعباء على أصحاب الثروات المرتفعة، وقال: "نعيش في مجتمع يتمكن فيه الأغنياء للغاية والأقوياء في كثير من الأحيان من معارضة الضرائب العادلة من خلال المطالبة بفرض هذه الأعباء أيضا على كل من ليس لديه مثل هذا الدخل المرتفع"، موضحا أن حزبه الاشتراكي الديمقراطي سوف يحول دون حدوث ذلك.